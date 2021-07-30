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Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией

Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией
00:26 Сегодня Телеграф 33-ий новости

В Виннице 28 июля в день своего рождения умер мужчина, которому накануне в стоматологии удалили больной зуб.

Об этом сообщает "33-ий Новости".

По словам родных, в день смерти Виктору исполнилось 52-года.

СМИ пишет, что немного ранее из-за зубной боли мужчина обратился в стоматологию, где ему предоставили помощь, но через никоторое время состояние ухудшилось, ведь после процедуры пациенту снесло щеку и его начали беспокоить постоянные головные боли.

Из-за плохого самочувствия мужчину госпитализировали работники медицинского учреждения и отправили в реанимацию.

Врачам удалось выяснить, что у больного был менингит только когда тот уже впал в кому.

Выжить Виктору не удалось, пишет СМИ.

Не исключено, что смерть наступила из-за халатности стоматолога, который проводил операцию по удалению зуба. Но родственники пока что заняты похоронами умершего и не говорят, будут ли подавать заявление на зубного врача.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 24 июля в Мариуполе Донецкой области оправдали врача-стоматолога, на приеме у которой умер 2-летний мальчик.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Винница, Врачи, Стоматология, Врачебная ошибка.
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