Крупный пожар на заводе в Ужгороде тушили полсуток: фото и видео последствий

В Ужгороде в четверг, 29 июля, загорелось складское помещение механического завода. Пожар вспыхнул в 11:40 на крыше склада. Полностью погасить пожар удалось только к 22:30.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

(Фото: ГСЧС)

Первой загорелась крыша склада на площади примерно 600 кв.метров. Затем прогоревшая крыша обвалилась и вспыхнуло помещение изнутри. Общая площадь пожара - около тысячи квадратных метров.

(Фото: ГСЧС)

Пожар локализировать удалось спустя пять часов, а полностью потушить - через десять.

(Фото: ГСЧС)

С огнем боролись 44 пожарных и 13 единиц техники. Привлекли спецтехнику не только из областного центра, но и из Мукачево, Среднего и Перечина.

Правоохранителям предстоит выяснить, придерживались ли на заводе правил пожарной безопасности. Предварительно, в момент загорания, ремонтировали крышу и пожар начался во время заливки смолой.

Ранее "Телеграф" писал, что в Турции пожары достигли курортных регионов - Антальи и Мармариса.