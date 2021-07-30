Появились фото аварии на Полтавщине, где поезд на переезде врезался в фуру

В ночь на 30 июля в Полтавской области произошло ДТП на железной дороге с участием тяжелой фуры и поезда, который перевозил военных и технику.

По информации пресс-службы "Укрзализныци", ЧП случилось на регулируемом переезде близ станции Решетиловка в Полтавской области в 2:51. Известно, что в поезд был грузовым, однако в этот раз он перевозил военных и технику.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, но медики все же потребовались для дежурной - сотрудницы ж/д переезда, которая перенесла стресс от увиденного.

На месте с ночи работают ремонтники-железнодорожники, чтобы минимизировать задержки поездов. С опозданием от часа до двух к местам назначения прибудут поезда "Харьков - Ужгород", "Хмельницкий - Лисичанск", "Мариуполь - Киев", "Днепр - Трускавец" и "Одесса - Ковель".

Ранее мы сообщали, что в Польше поезд врезался в грузовик на железнодорожном переезде, в результате чего травмировалось восемь человек. В результате, вагоны сошли с рельсов и потребовалась эвакуация людей.