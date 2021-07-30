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Украинские пограничники провели учения под носом у ФСБ (фото)

Украинские пограничники провели учения под носом у ФСБ (фото)
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

В Азовском море прошли ночные учения ВСУ и Госпогранслужбы, которые отрабатывали комплекс действий для противостояния десантным операциям условного противника. 

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ

Во время учений была отработан предупредительный огонь по судну-нарушителю, поражение плавающей цели и уничтожение мины. 

Не обошлось и без "напряженных моментов". 

"Во время прибытия к месту проведения стрельб, наблюдательный дозор кораблей Морской охраны зафиксировал приближение корабля Береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что участники учений были готовы к провокациям со стороны российского корабля, однако тот лег в дрейф и продолжил наблюдение на расстоянии в 6 морских миль от места проведения учений. 

Как сообщалось ранее, в Черкасской области СБУ разоблачила и задержала российского агента, собиравшего секретную информацию об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Азовское море, ФСБ, ВСУ, ГПСУ.
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