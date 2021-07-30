Украинские пограничники провели учения под носом у ФСБ (фото)

В Азовском море прошли ночные учения ВСУ и Госпогранслужбы, которые отрабатывали комплекс действий для противостояния десантным операциям условного противника.
Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.
Во время учений была отработан предупредительный огонь по судну-нарушителю, поражение плавающей цели и уничтожение мины.
Не обошлось и без "напряженных моментов".
"Во время прибытия к месту проведения стрельб, наблюдательный дозор кораблей Морской охраны зафиксировал приближение корабля Береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что участники учений были готовы к провокациям со стороны российского корабля, однако тот лег в дрейф и продолжил наблюдение на расстоянии в 6 морских миль от места проведения учений.
Как сообщалось ранее, в Черкасской области СБУ разоблачила и задержала российского агента, собиравшего секретную информацию об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона.