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После оккупации в Крым "понаехали" миллион россиян, - СМИ

После оккупации в Крым "понаехали" миллион россиян, - СМИ
18:03 Сегодня Телеграф bigmir.net

В Крыму после аннексии полуострова Россией семь лет назад, массово начали появляться не только российские туристы, но и переселенцы из других регионов РФ. 

Об этом сообщает Новое время. 

Статистика оккупационных властей РФ утверждает, что на полуострове живет 2,4 миллиона человек. Из них - 500 тысяч в автономном Севастополе. 

Украинские эксперты утверждают - цифры занижены и оценивают население Крыма в 2021 году примерно в 3,1 миллион человек. Согласно имеющимся данным после оккупации полуостров покинули 180 тысяч человек - преимущественно украинцев и татар, которые были не согласны с ситуацией. 

Поскольку до псевдо-референдума в 2014 году в Крыму проживали 2,3 граждан, то разница очевидна - почти миллион людей добавился на полуострове. 

По информации издания - это выходцы с материковой России, в том числе и с Кавказа. 

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия пожаловалась в Европейский суд по правам человека на Украину, в том числе и из-за перекрытия канала с водой после оккупации полуострова. РФ требовала срочно принять меры, но ЕСПЧ отказал. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Украина, Крым, РФ, Население, Россияне, Статистика.
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