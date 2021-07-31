После оккупации в Крым "понаехали" миллион россиян, - СМИ

В Крыму после аннексии полуострова Россией семь лет назад, массово начали появляться не только российские туристы, но и переселенцы из других регионов РФ.

Об этом сообщает Новое время.

Статистика оккупационных властей РФ утверждает, что на полуострове живет 2,4 миллиона человек. Из них - 500 тысяч в автономном Севастополе.

Украинские эксперты утверждают - цифры занижены и оценивают население Крыма в 2021 году примерно в 3,1 миллион человек. Согласно имеющимся данным после оккупации полуостров покинули 180 тысяч человек - преимущественно украинцев и татар, которые были не согласны с ситуацией.

Поскольку до псевдо-референдума в 2014 году в Крыму проживали 2,3 граждан, то разница очевидна - почти миллион людей добавился на полуострове.

По информации издания - это выходцы с материковой России, в том числе и с Кавказа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия пожаловалась в Европейский суд по правам человека на Украину, в том числе и из-за перекрытия канала с водой после оккупации полуострова. РФ требовала срочно принять меры, но ЕСПЧ отказал.