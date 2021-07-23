Требование РФ срочно обязать Украину дать воду в Крым: ЕСПЧ вынес вердикт по обеспечительным мерам

В четверг, 22 июля, Россия подала первую межгосударственную жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В списке, состоящем из 10 пунктов, Россия потребовала в частности подать воду в Крым. На сайте ЕСПЧ отмечается, что жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21.

Впрочем, суд отказался принимать срочные обеспечительные меры по иску России.

"Суд решил отклонить запрос в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, поскольку он не влечет за собой серьезного риска непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", - сказано в сообщении.

Комментируя подачу Россией жалобы против Украины, министр юстиции Денис Малюська заявил, что РФ спутала ЕСПЧ с шоу на местном телевидении.

Впрочем, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин объяснил "Телеграфу", в чем заключается опасность такого шага России.

С начала российской агрессии, власти Украины подали в ЕСПЧ девять исков, последний из которых касается организации покушений и убийств политических оппонентов на территории Украины и других государств.