Жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ опаснее, чем кажется: почему у Киева могут быть проблемы из-за суда

Российская Федерация направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) свою первую межгосударственную жалобу из 10 претензий к Украине. В частности, среди претензий – якобы дискриминация российского бизнеса и русскоязычных, ущемление свободы слова, блокирование Северо-Крымского канала, гибель людей во время Революции достоинства на Майдане, в Доме профсоюзов в Одессе и на Донбассе.

Этот ход Кремля прокомментировал "Телеграфу" доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"В этой ситуации есть небольшой плюс. Россия долго не решалась на такой шаг. И была вынуждена пойти на него, реагируя на негативные для нее международные заявления, в том же ЕСПЧ, которые касаются российско-украинского конфликта. Такие заявления, а также решение ЕСПЧ по крымскому делу, которое было в прошлом году, ожидаемое в конце этого года промежуточное решение по Донбассу, вынуждают РФ подавать, скажем так, встречный иск. С его помощью они могут отложить, оттянуть решения суда по делам против РФ. Хоть сам факт подачи русскими такого иска рискован – по многим позициям они могут проиграть. И всё же они вынуждены на это пойти. И в этом положительная сторона ситуации", – поясняет Борис Бабин.

Отрицательная же сторона, по его словам, состоит в том, что Украина сейчас очень слаба как государство. И страна-агрессор это прекрасно понимает. В том числе, потому и подала этот иск.

"Украина очень слаба в Совете Европы. Наш МИД, мягко говоря, безволен, малоинициативен. И хоть правое дело за нами, мы зачастую не в состоянии реализовать свои права, – отмечает Борис Бабин. – На это накладывается фактическое бездействие в последние годы наших правоохранительных органов по делам, связанным с Крымом и Донбассом. Мы должны в каждом государственном заявлении давать контаргументы на российские выпады. А откуда мы их возьмем? Не с сайта, не из газеты. Их следует брать из уголовных дел, каких-то оперативных материалов. А этого нет. Потому что наши правоохранительные органы, включая генпрокуратуру, не действуют в данном направлении, предпочитая заниматься самопиаром".

Ситуация кризисная, считает эксперт. И Россия этот кризис усиливает.

"Кремль хочет добиться от Украины на данном этапе, как минимум, возврата российского вещания, российской пропаганды в Украине. И чтобы ЕСПЧ обязал Украину подать воду в Крым. Не уверен, что суд реализует эти "пожелания" РФ. Но учитывая накопленные риски и нашу общую слабость – ничего нельзя исключать, – считает Борис Бабин. – Наше теперешнее состояние в какой-то мере можно сравнить с больным СПИДом. У него нет иммунитета, и даже самый безобидный вирус может вызвать ужасные последствия. Вот у Украины сейчас с ее слабостью подобная ситуация. А потому даже такие фейковые заявления и пропагандистские ходы РФ как этот иск в ЕСПЧ для нас очень опасны".

Ранее Борис Бабин оценил для "Телеграфа" указ, которым президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", а также рассказал, как оккупированный Крым превращается в "заповедник русского мира".