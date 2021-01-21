Крым отстает от цивилизации и превращается в "заповедник русского мира", - Борис Бабин

В среду, 20 января, отмечали День Автономной Республики Крым. Доктор юридических наук, бывший постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин оценил для «Телеграфа» действия Украины и мира в ракурсе деоккупации Крыма. А также перспективы полуострова без Украины.

«Основными верными действиями Украины в рамках реакции на оккупацию и попытку аннексии Крыма были международные политические и юридические шаги, - считает Борис Бабин. - Политическая работа Украины, при поддержке цивилизованных стран мира, вылилась в ряд резолюций Генеральной ассамблеи ООН, политических актов Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и Европейского союза. Юридические шаги Украины уже привели к промежуточным успехам в начатых производствах в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, в Европейском суде по правам человека и в инвестиционных арбитражах».

Также, по мнению эксперта, Украиной были верно выбраны: направление санкционной политики как способу экономического давления на РФ, прекращение поставок на полуостров ряда стратегических для экономик товаров.

«Всё это само по себе не обеспечит деоккупацию, - подчеркивает Борис Бабин. – Но, как минимум, делает невозможным признание Крыма «российским» на любом уровне».

К основным ошибкам Украины в борьбе за возвращение полуострова эсперт относит законодательную поддержку украинского бизнеса в Крыму, хаотичное и непоследовательное реагирование на деяния коллаборантов, зачастую формальный характер имеющихся санкций.

«Долгое время недостаточно серьезно Украина реагировала и на прямые военные угрозы связанные с оккупацией Крыма - как на суше, так и на море. Крайне слабой является работа правоохранителей органов по Крыму, иногда носящая трагикомический характер», - считает Борис Бабин.

По его мнению, основным проблемным фактором для деоккупации Крыма является стабильное пророссийское лобби в украинской власти, которое то мимикрирует в «патриотов», то открыто демонстрирует свои задачи.

«Этому способствуют и наличие у ключевых украинских бизнесменов явных и скрытых экономических активов в Крыму, а также наличие бизнеса и ценной недвижимости на полуострове практически у всех ведущих политических сил страны, - продолжает эксперт. - Также свою роль играет и пророссийская пропаганда в Украине и третьих странах. Тем не менее, эти негативные факторы лишь отдаляют деоккупацию, но не смогут ее остановить».

Борис Бабин считает, что без материковой Украины Крым способен существовать, но его экономика и общество в современном состоянии не имеют никаких шансов развиваться.

«Сегодня экономика, финансы, социальная сфера и «управление» оккупированного полуострова существуют исключительно благодаря колоссальным «федеральным инвестициям», которые далеко не бесконечны и с каждым годом сокращаются. Крым постепенно превращается в «остров на обочине», «заповедник русского мира» и всё более отстает от современной цивилизации», - резюмирует экс-постпред президента Украины в АР Крым.

Ранее экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым (1993-1997) Андрей Сенченко раскрыл секрет возвращения Крыма и Донбасса.

Напомним, Украина инициировала создание "Крымской платформы", которая должна помочь на международном уровне актуализировать вопрос деоккупации полуострова. Первый саммит "Крымской платформы" запланирован на 23 августа 2021 года. К обсуждению планируют привлечь иностранных партнеров, в том числе Турцию, Великобританию и, возможно, США.