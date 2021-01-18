У Зеленского назвали дату саммита "Крымской платформы"

Саммит "Крымской платформы", который президент Украины Владимир Зеленский предложил для деоккупации полуострова, состоится 23 августа.

Об этом сообщают на сайте президента Украины.

"Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", – заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, отметив, что он пройдет 23 августа с участием иностранных партнеров.

Он отметил, что на саммите "Крымской платформы" необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова.

Жовква добавил, что на данный момент Офис Президента работает вместе с МИДом для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов.

Больше о перспективах деоккупации украинской территории читайте в статье издания "Телеграф": Россия переселила в Крым полмиллиона своих граждан: поможет ли новый план Зеленского вернуть полуостров.