Возвращение Донбасса приближается? Что означают поручения Зеленского Кабмину и СБУ по оккупированным территориям

Президент Владимир Зеленский 2 июня подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях". Эксперты оценили для "Телеграфа" поручения, которые дал глава государства Кабмину и СБУ, а также пояснили, почему эти инициативы появились именно сейчас.

Доктор юридических наук, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин считает предложения указа достаточно логичными. По его мнению, некоторые из них, такие как законопроект о переходном правосудии, или решения в сфере информационной политики, мягко говоря, "перезрели".

"Стоит отметить, как минимум, две вещи. В решении СНБО и указе ничего не упомянуто о так называемом "Минском процессе" и прочих связанных с ним форматах. Очевидно, это констатация определенных обстоятельств, произошедших в 2021 году явно не по вине Украины. И особую значимость, скорее всего, имеет указание СНБО о необходимости в ближайшее время повысить уровень охраны и обороны десантоопасных участков побережья Азовского и Черного морей. Лично у меня никаких сомнений в необходимости и приоритетности этих задач нет", – отмечает Борис Бабин.

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан уверен, что очередная активизация темы реинтеграции ОРДЛО со стороны официального Киева не случайна.

"В середине июня ожидается официальная встреча президентов США и РФ. Она готовится основательно, проходят предварительные консультации на уровне дипломатических, экономических и силовых ведомств обеих стран. Администрация Белого дома надеется достигнуть компромисса с Кремлем перед лицом угрозы большой гибридной войны с Китаем. В случае, если Байден и Путин договорятся, вопрос с российско-украинским противостоянием сдвинется с мертвой точки. Прежде всего – по Донбассу. И тогда Украине нужно будет начинать реальную реинтеграцию неподконтрольных территорий на востоке страны", – поясняет Александр Курбан.

Он отмечает, что основными составляющими такой реинтеграции станут переходное правосудие, новый формат информационной политики и внутренняя миграционная политика.

"Собственно, эти элементы и являются ключевыми составляющими нового Указа президента Украины, который вводит в действие решение СНБО от 02.06.2021 года, – продолжает Александр Курбан. – Можем предположить, что условия, на которых РФ согласится вернуть нам Донецк и Луганск, будут далеки от тех, которые мы хотели бы видеть. Такова цена любого компромисса. Но с чего-то таки нужно начинать. Главное, чтоб эти условия не шли в разрез с нашей Конституцией и общей стратегией Украины в плане евроатлантической интеграции. А в отношении последнего уже есть весьма веские опасения. В частности, снятие с повестки дня темы о ПДЧ с НАТО и смена официальной риторики по этому вопросу".

По мнению Курбана, грядут перемены, которые настраивают на тревожные мысли.

"Очень бы не хотелось потерять последние элементы нашей субъектности в мировой политике и стать разменной монетой в игре больших стран. А такая возможность не исключается", – считает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о необходимости создания еще одного формата переговоров для завершения войны на Донбассе и возвращения Крыма.

Данное предложение проанализировал для "Телеграфа" руководитель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов.