Скачать
Пятница, 04.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Кадры, которые еще не публиковали": ролик с той самой фотосессии в Дубае выставят на аукцион (фото)
"Кадры, которые еще не публиковали": ролик с той самой фотосессии в Дубае выставят на аукцион (фото)
Возвращение Донбасса приближается? Что означают поручения Зеленского Кабмину и СБУ по оккупированным территориям
Возвращение Донбасса приближается? Что означают поручения Зеленского Кабмину и СБУ по оккупированным территориям
Украину накроет новая волна COVID-19: когда ждать удара
Украину накроет новая волна COVID-19: когда ждать удара
"Будет больно": Кулеба пригрозил Лукашенко из-за приглашения боевиков "ЛНР"
"Будет больно": Кулеба пригрозил Лукашенко из-за приглашения боевиков "ЛНР"

Возвращение Донбасса приближается? Что означают поручения Зеленского Кабмину и СБУ по оккупированным территориям

Возвращение Донбасса приближается? Что означают поручения Зеленского Кабмину и СБУ по оккупированным территориям
18:53 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский 2 июня подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях". Эксперты оценили для "Телеграфа" поручения, которые дал глава государства Кабмину и СБУ, а также пояснили, почему эти инициативы появились именно сейчас.

Доктор юридических наук, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин считает предложения указа достаточно логичными. По его мнению, некоторые из них, такие как законопроект о переходном правосудии, или решения в сфере информационной политики, мягко говоря, "перезрели".

"Стоит отметить, как минимум, две вещи. В решении СНБО и указе ничего не упомянуто о так называемом "Минском процессе" и прочих связанных с ним форматах. Очевидно, это констатация определенных обстоятельств, произошедших в 2021 году явно не по вине Украины. И особую значимость, скорее всего, имеет указание СНБО о необходимости в ближайшее время повысить уровень охраны и обороны десантоопасных участков побережья Азовского и Черного морей. Лично у меня никаких сомнений в необходимости и приоритетности этих задач нет", – отмечает Борис Бабин.

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан уверен, что очередная активизация темы реинтеграции ОРДЛО со стороны официального Киева не случайна.

"В середине июня ожидается официальная встреча президентов США и РФ. Она готовится основательно, проходят предварительные консультации на уровне дипломатических, экономических и силовых ведомств обеих стран. Администрация Белого дома надеется достигнуть компромисса с Кремлем перед лицом угрозы большой гибридной войны с Китаем. В случае, если Байден и Путин договорятся, вопрос с российско-украинским противостоянием сдвинется с мертвой точки. Прежде всего – по Донбассу. И тогда Украине нужно будет начинать реальную реинтеграцию неподконтрольных территорий на востоке страны", – поясняет Александр Курбан.

Он отмечает, что основными составляющими такой реинтеграции станут переходное правосудие, новый формат информационной политики и внутренняя миграционная политика.

"Собственно, эти элементы и являются ключевыми составляющими нового Указа президента Украины, который вводит в действие решение СНБО от 02.06.2021 года, – продолжает Александр Курбан. – Можем предположить, что условия, на которых РФ согласится вернуть нам Донецк и Луганск, будут далеки от тех, которые мы хотели бы видеть. Такова цена любого компромисса. Но с чего-то таки нужно начинать. Главное, чтоб эти условия не шли в разрез с нашей Конституцией и общей стратегией Украины в плане евроатлантической интеграции. А в отношении последнего уже есть весьма веские опасения. В частности, снятие с повестки дня темы о ПДЧ с НАТО и смена официальной риторики по этому вопросу".

По мнению Курбана, грядут перемены, которые настраивают на тревожные мысли.

"Очень бы не хотелось потерять последние элементы нашей субъектности в мировой политике и стать разменной монетой в игре больших стран. А такая возможность не исключается", – считает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о необходимости создания еще одного формата переговоров для завершения войны на Донбассе и возвращения Крыма.

Данное предложение проанализировал для "Телеграфа" руководитель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 253

Все по теме:

СБУ, СНБО, Владимир Зеленский, Оккупация Крыма, Война на Донбассе, Реинтеграция Донбасса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поломан, раздавлен, изнасилован в прямом эфире: новое видео с Протасевичем взволновало сеть
02 У путинских военных прямо из-под носа украли 72-тонное укрытие "Панцирь"
03 Пятилетний мальчик умер после жалоб на боли в животе: первые детали трагедии на Харьковщине
04 Вернувшийся в Украину экс-нардеп Левченко оскорбил журналиста (фото)
05 Являются ли НЛО пришельцами? В США раскрыли детали из отчета разведки страны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В СНБО рассказали, от чего зависит возобновление авиасообщения с Беларусью
В СНБО рассказали, от чего зависит возобновление авиасообщения с Беларусью
&quot;Утонувшие&quot; дома и плавающие маршрутки: появились фото и видео разрушений в Мариуполе
"Утонувшие" дома и плавающие маршрутки: появились фото и видео разрушений в Мариуполе
В Одессе пассажир скорой выпрыгнул на ходу и пытался попасть под колеса (видео)
В Одессе пассажир скорой выпрыгнул на ходу и пытался попасть под колеса (видео)
Под Бердичевом легковушка разбилась об стоящую на обочине фуру: подробности жуткого ДТП с погибшими (фото, видео)
Под Бердичевом легковушка разбилась об стоящую на обочине фуру: подробности жуткого ДТП с погибшими (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь