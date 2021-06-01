"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о необходимости создания еще одного формата переговоров для завершения войны на Донбассе и возвращения Крыма. По его мнению, такой формат мог бы включить в себя переговоры "нормандской четверки", а также затрагивать не только тему Донбасса, но также Крыма и "Северного потока-2".

Данное предложение проанализировал для "Телеграфа" руководитель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов.

"Президент Украины уже не впервые говорит о новых форматах. И каждый раз состав желаемых участников, а также круг проблем и вопросов для обсуждения, меняется. На этот раз Зеленский пожелал смешать вместе и Донбасс, и Крым, и "Северный поток-2", и вопросы безопасности. На мой взгляд, это выглядит крайне несерьезно и напоминает фразу "семь пятниц на неделе". Такое поведение только отталкивает наших партнеров, потому что они не понимают, какие еще предложения или идеи Киев спродуцирует на следующей неделе", – отмечает Сергей Стуканов.

По словам эксперта, вопросы создания новых форматов, тем более с участием крупных игроков, следует реализовывать путем дипломатических переговоров с партнерами.

"Надо сначала согласовать с ними возможные рамки, прийти к согласию относительно круга вопросов и участников. И после этого синхронно выступать с заявлениями. Они должны звучать не только из Киева, но и из Вашингтона, Брюсселя, Берлина и так далее. Когда же Зеленский использует иностранные СМИ, чтобы озвучить такие идеи, не согласованные с партнерами – это лишь доказывает дипломатическую слабость Киева", – уверен Сергей Стуканов.

Кроме того, считает он, стоит сосредотачиваться на чем-то конкретном – и работать.

"Менее чем за три месяца должна стартовать Крымская платформа. Что с этим форматом? Он продвигался Киевом как альтернатива нормандского формата. Он, собственно говоря, и задумывался для решения вопроса Крыму. Что с ним? Кто приедет на учредительный саммит? Насколько мощным будет состав участников? Он что – уже не актуален, если Зеленский говорит еще о каких-то форматах?", – задается вопросами эксперт.

Что касается "Северного потока-2", то для обсуждения этой проблемы также были свои площадки, на работу в которых надо было направлять все усилия, отмечает Сергей Стуканов. Однако ряд шагов, в частности, смена руководства "Нафтогаза", подорвали доверие к нам со стороны партнеров и очень ослабили наши позиции в этом вопросе, считает эксперт. То же самое, подчеркивает он, касается и НАТО.

"Полтора года команда Зеленского практически не вспоминала об Альянсе. А зимой, когда недолго оставалось до июньского саммита НАТО, вдруг "заспамила" пространство криками, что нам должны неожиданно дать План действий относительно членства. Вместо того чтобы продвигать этот вопрос непубличными договоренностями. Результат сокрушительный: озадаченное НАТО с перепугу решило вообще не приглашать на саммит Украину и Грузию, чтобы они не имели завышенных ожиданий. Словом, реальная работа заменяется голословными идеями и призывами. Еще несколько таких идей, и также обращать внимание на них будет лишним. Поэтому я советовал бы власти сосредоточиться на Крымской платформе и тех отраслевых площадках, которые существуют", – резюмирует Сергей Стуканов.

Как сообщалось ранее, 23 августа в Украине состоится саммит "Крымской платформы".