Скачать
Вторник, 01.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Мы на грани катастрофы: как корпорации присаживают детей на электронные сигареты и можно ли спасти ситуацию
Мы на грани катастрофы: как корпорации присаживают детей на электронные сигареты и можно ли спасти ситуацию
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
"Кремль тратит огромные деньги, но...": почему планы Путина по водоснабжению Крыма - утопия
"Кремль тратит огромные деньги, но...": почему планы Путина по водоснабжению Крыма - утопия

"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад

"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о необходимости создания еще одного формата переговоров для завершения войны на Донбассе и возвращения Крыма. По его мнению, такой формат мог бы включить в себя переговоры "нормандской четверки", а также затрагивать не только тему Донбасса, но также Крыма и "Северного потока-2".

Данное предложение проанализировал для "Телеграфа" руководитель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов.

"Президент Украины уже не впервые говорит о новых форматах. И каждый раз состав желаемых участников, а также круг проблем и вопросов для обсуждения, меняется. На этот раз Зеленский пожелал смешать вместе и Донбасс, и Крым, и "Северный поток-2", и вопросы безопасности. На мой взгляд, это выглядит крайне несерьезно и напоминает фразу "семь пятниц на неделе". Такое поведение только отталкивает наших партнеров, потому что они не понимают, какие еще предложения или идеи Киев спродуцирует на следующей неделе", – отмечает Сергей Стуканов.

По словам эксперта, вопросы создания новых форматов, тем более с участием крупных игроков, следует реализовывать путем дипломатических переговоров с партнерами.

"Надо сначала согласовать с ними возможные рамки, прийти к согласию относительно круга вопросов и участников. И после этого синхронно выступать с заявлениями. Они должны звучать не только из Киева, но и из Вашингтона, Брюсселя, Берлина и так далее. Когда же Зеленский использует иностранные СМИ, чтобы озвучить такие идеи, не согласованные с партнерами – это лишь доказывает дипломатическую слабость Киева", – уверен Сергей Стуканов.

Кроме того, считает он, стоит сосредотачиваться на чем-то конкретном – и работать.

"Менее чем за три месяца должна стартовать Крымская платформа. Что с этим форматом? Он продвигался Киевом как альтернатива нормандского формата. Он, собственно говоря, и задумывался для решения вопроса Крыму. Что с ним? Кто приедет на учредительный саммит? Насколько мощным будет состав участников? Он что – уже не актуален, если Зеленский говорит еще о каких-то форматах?", – задается вопросами эксперт.

Что касается "Северного потока-2", то для обсуждения этой проблемы также были свои площадки, на работу в которых надо было направлять все усилия, отмечает Сергей Стуканов. Однако ряд шагов, в частности, смена руководства "Нафтогаза", подорвали доверие к нам со стороны партнеров и очень ослабили наши позиции в этом вопросе, считает эксперт. То же самое, подчеркивает он, касается и НАТО.

"Полтора года команда Зеленского практически не вспоминала об Альянсе. А зимой, когда недолго оставалось до июньского саммита НАТО, вдруг "заспамила" пространство криками, что нам должны неожиданно дать План действий относительно членства. Вместо того чтобы продвигать этот вопрос непубличными договоренностями. Результат сокрушительный: озадаченное НАТО с перепугу решило вообще не приглашать на саммит Украину и Грузию, чтобы они не имели завышенных ожиданий. Словом, реальная работа заменяется голословными идеями и призывами. Еще несколько таких идей, и также обращать внимание на них будет лишним. Поэтому я советовал бы власти сосредоточиться на Крымской платформе и тех отраслевых площадках, которые существуют", – резюмирует Сергей Стуканов.

Как сообщалось ранее, 23 августа в Украине состоится саммит "Крымской платформы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 167

Все по теме:

Крым, Донбасс, Владимир Зеленский, Северный поток-2, Крымская платформа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полез через двойную сплошную: "министр ДНР" устроил ДТП в Донецке (фото)
02 "13 глубоко проникающих ранений": всплыли детали поножовщины с врачом в Одессе
03 "Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки
04 За плечами было более тысячи полетов: в России насмерть разбился парашютист (видео момента)
05 Под Одессой бомж изнасиловал 8-летнюю девочку (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина официально начинает борьбу с пластиковыми пакетами: что и где теперь запрещено законом
Украина официально начинает борьбу с пластиковыми пакетами: что и где теперь запрещено законом
Белорусский политзаключенный едва не покончил с собой в зале суда: видео и детали ЧП
Белорусский политзаключенный едва не покончил с собой в зале суда: видео и детали ЧП
Турция вернула обязательные ПЦР-тесты для туристов: что важно знать
Турция вернула обязательные ПЦР-тесты для туристов: что важно знать
Календарь магнитных бурь на июнь 2021: когда ждать и как подготовиться
Календарь магнитных бурь на июнь 2021: когда ждать и как подготовиться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь