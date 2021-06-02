Зеленский подписал ключевой указ по Донбассу: что об этом известно

В среду, 2 июня, Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым дал старт «процессу мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях».

Об этом сообщается на сайте президента.

Этим указом президент ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины (СНБО).

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июня 2021 года «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях". …", - указывается в тексте документа.

В частности, в связи с этим указом Кабмин должен за два месяца подготовить законопроекты о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей системы правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

Кроме того, тот же Кабмин обязан за три месяца, при участии СБУ, отработать вопрос об отзыве сетевых ресурсов, которые выделены в пользование операторам телекоммуникаций, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или используются в информационной агрессии Российской Федерации против Украины.

За более долгий срок, 6 месяцев, Кабмину необходимо обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения как оператора государственного мультиплекса, а также обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом, с целью покрытия территорий ОРДЛО сигналом украинских радиостанций.

В течение 2021 года Кабмину поручено завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в ОРДЛО, а также создание вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистических центров, сервисных центров для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых и других услуг.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал "Телеграф", 2 июня Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах.