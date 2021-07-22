"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении": в Украине прокомментировали жалобу РФ против Украины

Жалоба России в Европейский суд по правам человека не бессмысленный поступок, но их ожидает неминуемое поражение.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

По его словам РФ изложила в своем заявлении все мифы российской пропаганды и перепутала ЕСПЧ с шоу на русском телевидении. При этом они получают "площадку для промывания мозгов и медиа-повод", — отметил Малюська.

В победе Украины он не сомневается, и добавляет, что РФ пытается контратаковать в "lawfare, где пока все голы в их ворота".

Lawfare - новое слово в английском языке, которое образовалось от сочетания слов law (закон) и warfare (военное дело). Оно описывает использование права как оружия в войне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия отправила в ЕСПЧ жалобу на Украину из 10 пунктов.