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"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении": в Украине прокомментировали жалобу РФ против Украины

"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении": в Украине прокомментировали жалобу РФ против Украины
15:35 Сегодня Телеграф ЕСПЧ

Жалоба России в Европейский суд по правам человека не бессмысленный поступок, но их ожидает неминуемое поражение. 

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook. 

По его словам РФ изложила в своем заявлении все мифы российской пропаганды и перепутала ЕСПЧ с шоу на русском телевидении. При этом они получают "площадку для промывания мозгов и медиа-повод", — отметил Малюська. 

В победе Украины он не сомневается, и добавляет, что РФ пытается контратаковать в "lawfare, где пока все голы в их ворота". 

Lawfare - новое слово в английском языке, которое образовалось от сочетания слов law (закон) и warfare (военное дело). Оно описывает использование права как оружия в войне. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия отправила в ЕСПЧ жалобу на Украину из 10 пунктов. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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РФ, Жалоба, ЕСПЧ, Права человека.
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