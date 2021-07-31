На Оболони в Киеве парень устроил стрельбу "во имя Путина" и уже успели извиниться: видео "подвигов" показала полиция

В Оболонском районе Киева полиция пришла к молодому человеку, который открыл огонь из револьвера по прохожим из окна многоэтажки. При этом он выкрикивал, что уйдет воевать за т.н. "ДНР" и восхвалял российского президента Владимира Путина.

Парня быстро вычислили и задержали сотрудники полиции, о чем сообщил глава Патрульной полиции Алексей Билошицкий в Фейсбук.

"В Украине такое поведение недопустимо", - отметил он.

В телеграм-канале "Киев Оперативный" указали, что стрелком оказался 23-летний уроженец Донецкой области Дмитрий Д.

По его словам, на такой поступок он пошел исключительно шутки ради и чтобы "пос*аться" с другим человеком в интернете, после чего добавил, что никогда не поддерживал ни т.н. "ДНР" ни Путина.

В полиции уточнили, что наказали "шутника", однако не указали, что ему грозит за такую выходку.

Как сообщалось ранее, в Киеве задержали мужчину, который решил "проверить на прочность" пешеходно-велосипедный мост и повредил на нем несколько стекол.