Скачать
Суббота, 31.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Историческая "бронза" Свитолиной и неудержимый Китай: итоги 8-го дня Игр
Историческая "бронза" Свитолиной и неудержимый Китай: итоги 8-го дня Игр
Саммит "Крымской платформы", учения "Запад-2021" и визит Зеленского в США: главные события предстоящего августа
Саммит "Крымской платформы", учения "Запад-2021" и визит Зеленского в США: главные события предстоящего августа
Аварии, потраченные нервы, хищение – что ожидает украинцев, чьи авто увозят на штрафплощадки?
Аварии, потраченные нервы, хищение – что ожидает украинцев, чьи авто увозят на штрафплощадки?
Страна в смартфоне, дороги и борьба с коронавирусом: эстонский пример для Украины
Страна в смартфоне, дороги и борьба с коронавирусом: эстонский пример для Украины

На Оболони в Киеве парень устроил стрельбу "во имя Путина" и уже успели извиниться: видео "подвигов" показала полиция

На Оболони в Киеве парень устроил стрельбу "во имя Путина" и уже успели извиниться: видео "подвигов" показала полиция
Обновлено 20:36 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Оболонском районе Киева полиция пришла к молодому человеку, который открыл огонь из револьвера по прохожим из окна многоэтажки. При этом он выкрикивал, что уйдет воевать за т.н. "ДНР" и восхвалял российского президента Владимира Путина. 

Парня быстро вычислили и задержали сотрудники полиции, о чем сообщил глава Патрульной полиции Алексей Билошицкий в Фейсбук.

"В Украине такое поведение недопустимо", - отметил он. 

В телеграм-канале "Киев Оперативный" указали, что стрелком оказался 23-летний уроженец Донецкой области Дмитрий Д. 

По его словам, на такой поступок он пошел исключительно шутки ради и чтобы "пос*аться" с другим человеком в интернете, после чего добавил, что никогда не поддерживал ни т.н. "ДНР" ни Путина. 

В полиции уточнили, что наказали "шутника", однако не указали, что ему грозит за такую выходку. 

Как сообщалось ранее, в Киеве задержали мужчину, который решил "проверить на прочность" пешеходно-велосипедный мост и повредил на нем несколько стекол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 131

Все по теме:

Киев, Полиция, Стрельба, Алексей Билошицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогресс в борьбе с коронавирусом под угрозой: озвучена неутешительная правда о штамме "Дельта"
02 Главу Харьковской области обвинили в коррупции и государственной измене
03 В сети опубликовали видео с мотоциклистом, сбитым во время погони НАБУ за СБУ по Киеву
04 Мемы с Чаусом разлетелись по соцсетям: украинцы шутят над найденной пропажей (фото)
05 К зданию СБУ в Киеве, куда предположительно привезли Чауса, приехал спецназ НАБУ: первые фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Почему мы постоянно устаем и что с этим делать?
Почему мы постоянно устаем и что с этим делать?
Toyota заподозрили в принудительном срыве распространения электрокаров: из-за чего разгорелся скандал
Toyota заподозрили в принудительном срыве распространения электрокаров: из-за чего разгорелся скандал
Минздрав уверяет, что для украинцев есть 10 млн доз вакцины от COVID-19: как и где ее можно получить
Минздрав уверяет, что для украинцев есть 10 млн доз вакцины от COVID-19: как и где ее можно получить
Дженнифер Гарнер загружена работой, пока ее экс-муж Бен Аффлек развлекается на яхте с Джей Ло - фото
Дженнифер Гарнер загружена работой, пока ее экс-муж Бен Аффлек развлекается на яхте с Джей Ло - фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь