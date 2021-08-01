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На Донбассе ранен украинский военный: стало известно о его состоянии

На Донбассе ранен украинский военный: стало известно о его состоянии
Обновлено 08:40 Сегодня Телеграф

За сутки субботы, 31 июля, вооруженные формирования РФ в очередной раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в Facebook.

Согласно информации, в результате обстрела боевиков украинский военнослужащий получил осколочное ранение . Бойца после оказания первой помощи госпитализировали. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Информацию об обстреле со стороны российских боевиков передали представителям ОБСЕ.

Согласно же утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил, всего за сутки 31 июля боевики на Донбассе осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза обстреливал позиции украинских воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У н.п. Новолуганское враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию же на 7:00 воскресенья, 1 августа, боевики осуществили один обстрел позиций ВСУ: у н.п. Авдеевка украинские позиции обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне собрались колоть жителей оккупированной Луганщины своей новой "облегченной" вакциной.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, Обстрелы, Потери, Сводка, ООС.
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