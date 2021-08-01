Скачать
Воскресенье, 01.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинский пловец Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио
Украинский пловец Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио
Преемник Меркель угрожает России санкциями из-за Украины
Преемник Меркель угрожает России санкциями из-за Украины
Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что изменилось в Украине с 1 августа
Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что изменилось в Украине с 1 августа
Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?
Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?

Большие и ярко красные: в курортной Затоке отдыхающим продают фальшивые креветки (видео)

Большие и ярко красные: в курортной Затоке отдыхающим продают фальшивые креветки (видео)
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В курортной Затоке в Одесской области отдыхающие пожаловались на фальшивые тигровые креветки. Туристы купили морепродукты из желатина.

Видео отдыхающей, которая жалуется на обман, публикует одесский Телеграм-канал.

"Кто хочет креветок из желатина", - подписала видео отдыхающая.

Женщина рассказала, что на пляже соблазнилась креветками – они были большие и ярко красные.

Товар сняли на видео. На нем видно, что креветки плотные, их невозможно разломать. Продавали "морепродукты" в пластиковом пакете.

"Как мы разочаровались, когда выяснилось, что они сделаны из желатина. Просто вылитые в формочку. Поэтому, когда будете в Затоке, обязательно попробуйте эту хр*нь", – отметила автор видео.

О том сколько стоит такой "деликатес", и как торговцы додумались до такого автор публикации умалчивает.

Отметим, на днях в сети появилось видео, как в Кирриловке медуз начали собирать уже мертвыми и вывозить за пределы зоны отдыха грузовиками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 296

Все по теме:

Пляж, Одесская область, Креветки, Затока.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Из Коктебельского водохранилища в Крыму исчезла вода: эксклюзивные фото
02 Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?
03 У Зеленского впервые прокомментировали цирк с поимкой Чауса
04 После избиения Милованова Данилюк пошел атакой на Зеленского: "Где объяснение треша вокруг Чауса?"
05 Учитель из глубинки зажигательно станцевал на выпускном и стал звездой сети (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будущее уже наступило: метеорологи ОАЭ управляют погодой при помощи дронов
Будущее уже наступило: метеорологи ОАЭ управляют погодой при помощи дронов
Украинец Хижняк гарантировал медаль на Олимпиаде
Украинец Хижняк гарантировал медаль на Олимпиаде
Коронавирус в Украине: госпитализированных почти столько же, сколько и новых случаев заражения
Коронавирус в Украине: госпитализированных почти столько же, сколько и новых случаев заражения
Какой праздник 1 августа: народные приметы и запреты
Какой праздник 1 августа: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь