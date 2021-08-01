Большие и ярко красные: в курортной Затоке отдыхающим продают фальшивые креветки (видео)

В курортной Затоке в Одесской области отдыхающие пожаловались на фальшивые тигровые креветки. Туристы купили морепродукты из желатина.

Видео отдыхающей, которая жалуется на обман, публикует одесский Телеграм-канал.

"Кто хочет креветок из желатина", - подписала видео отдыхающая.

Женщина рассказала, что на пляже соблазнилась креветками – они были большие и ярко красные.

Товар сняли на видео. На нем видно, что креветки плотные, их невозможно разломать. Продавали "морепродукты" в пластиковом пакете.

"Как мы разочаровались, когда выяснилось, что они сделаны из желатина. Просто вылитые в формочку. Поэтому, когда будете в Затоке, обязательно попробуйте эту хр*нь", – отметила автор видео.

О том сколько стоит такой "деликатес", и как торговцы додумались до такого автор публикации умалчивает.

Отметим, на днях в сети появилось видео, как в Кирриловке медуз начали собирать уже мертвыми и вывозить за пределы зоны отдыха грузовиками.