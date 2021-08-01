Во Львове раненный мужчина набросился с кулаками на медиков, после чего пытался совершить суицид

Во Львове мужчина с тяжелыми ранениями набросился с кулаками на бригаду медиков, которые прибыли ему на помощь.

Как сообщили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, инцидент произошел в субботу, 31 июля, в 20:12.

Отмечается, что бригада медиков выехала на вызов к пациенту с травмой головы и проникающим ранением брюшной полости, однако раненый мужчина встретил бригаду кулаками.

Так, во время оказания помощи, мужчина ударил в лицо фельдшера, а затем пытался выпрыгнуть из окна третьего этажа. Однако помощь ему все же предоставили и с помощью сотрудников полиции госпитализировали в 8-ую клиническую больницу, где прооперировали.

У пострадавшего от рук пациента фельдшера диагностировали ушибы лица.

Как сообщили изданию ZAXID.NET в Центре экстренной медицины, инцидент произошел в одном из домов на ул. Ивана Франко.

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