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Со свадьбы за решетку: на Буковине жених открыл огонь из автомата среди людей (видео)

Со свадьбы за решетку: на Буковине жених открыл огонь из автомата среди людей (видео)
Обновлено 13:48 Сегодня Телеграф скриншот

В селе Нижние Петровцы Черновицкой области во время свадьбы 27-летний жених, находясь в салоне автомобиля BMW X-5, начал стрелять в воздух из автоматического карабина.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черновицкой области.

Известно, что свадьба состоялась еще 25 июля. Правоохранители узнали об этом случае, увидев в соцсети видео, на котором неизвестный мужчина стреляет из автомата в свадебном кортеже.

Полицейские посчитали, что жених пренебрег правилами безопасности, ведь устроил стрельбу вблизи жилых домов.

В результате стрельбы пострадавших нет.

Работники полиции выяснили, что оружие принадлежит 33-летнему товарищу жениха. Кроме карабина, он имел еще три единицы нарезного оружия, но после случившегося мужчина лишился разрешения на его хранение и использование.

По словам полиции, владельца автомата также привлекут к ответственности в соответствии со статьей 190 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следователи сообщили стрелку о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 296 (хулиганство) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование и готовят представление об избрании меры пресечения нарушителям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 июля в Одесской области чеченцы по время проведения свадьбы в воздух открыли стрельбу прямо на улице.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 152

Все по теме:

Свадьба, Оружие, Стрельба, Черновицкая область, Карабин.
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