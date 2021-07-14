Навели суету: в Одессе чеченцев уложили лицами в пол прямо на свадьбе за стрельбу на улице (видео)

В Одесской области в селе Фонтанка неизвестные открыли стрельбу прямо посреди улицы. Как сообщает Telegram-канал "Х**вая Одесса", полиция уже ввела план "Перехват" чеченцев, устроивших переполох.

На видео, опубликованном в соцсети, можно увидеть, как мужчина стреляет из оружия в воздух. Кроме того, заснят так называемый дрифт нескольких авто.

"В ресторане "Море" на Фонтанке сейчас работает приемная комиссия, свадьба у кого-то точно испорчена", - говорится в сообщении Telegram-канала.

На сайте областного управления Национальной полиции подтвердили, что правоохранители занялись хулиганами. На место выехала следственно-оперативная группа. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаеве произошла массовая драка, которая переросла в стрельбу. Правоохранители открыли уголовные производства по факту хулиганства и незаконного хранения оружия.

Как сообщал "Телеграф", в Черкассах произошла потасовка с участием иностранцев, которая переросла в стрельбу. 46-летний иностранец - достал травматический пистолет и начал стрелять по лобовому стеклу автомобиля.