В Николаеве произошла массовая драка, которая переросла в стрельбу: подробности

В ночь с 8 на 9 июля в Николаеве произошла массовая драка, завершившаяся стрельбой.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Копы говорят, что потасовка произошла возле магазина на проспекте Мира. Дралось несколько мужчин возрастом от 20-ти до 34-х лет, и были слышны звуки выстрелов.

В результате, полицейские задержали шестерых местных жителей, у которых изъяли оружие. В райотделе им предстоит рассказать о причинах конфликта.

В их отношении открыли уголовные производства по факту хулиганства и незаконного хранения оружия. Расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе произошла массовая драка с участием около двух десятков молодых людей, в результате которой несколько человек получили сильные травмы и были госпитализированы.

Также мы писали, что в Киеве полиция задержала и доставила в Соломенское управления 11 человек в связи с дракой возле общежития на улице Полевая.