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В Киеве девушка в одном нижнем белье станцевала стриптиз на дорожном знаке, за ней наблюдали полицейские (видео)

В Киеве девушка в одном нижнем белье станцевала стриптиз на дорожном знаке, за ней наблюдали полицейские (видео)
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве почти голая неизвестная девушка станцевала стриптиз. В качестве шеста женщина использовала дорожный знак.

Видеозапись появилась 1 августа в Telegram-канал KIEVMAP.

На видео заметно, что брюнетка в одном нижнем белье забралась на столб дорожного знака, покрутилась на нем, после чего спустилась и стала одеваться.

"Обычный день в центре", - подписал публикацию автор поста. 

За девушкой наблюдали трое правоохранителей. О причинах и подробностях такого поступка не сообщается.

 Под видео появилось несколько комментариев: пользователи осуждают такие "танцы" и отмечают, что она может поломать столб. 

Отметим, 30 июля, в центре Киева состоялась ЛГБТ-акция в формате музыкального рейва "Рейвах Прайд".  Корреспонденту "Телеграфа" удалось запечатлеть яркие фото участников парада.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 176

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Киев, Полиция.
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