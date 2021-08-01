В Киеве девушка в одном нижнем белье станцевала стриптиз на дорожном знаке, за ней наблюдали полицейские (видео)

В Киеве почти голая неизвестная девушка станцевала стриптиз. В качестве шеста женщина использовала дорожный знак.

Видеозапись появилась 1 августа в Telegram-канал KIEVMAP.

На видео заметно, что брюнетка в одном нижнем белье забралась на столб дорожного знака, покрутилась на нем, после чего спустилась и стала одеваться.

"Обычный день в центре", - подписал публикацию автор поста.

За девушкой наблюдали трое правоохранителей. О причинах и подробностях такого поступка не сообщается.

Под видео появилось несколько комментариев: пользователи осуждают такие "танцы" и отмечают, что она может поломать столб.

Отметим, 30 июля, в центре Киева состоялась ЛГБТ-акция в формате музыкального рейва "Рейвах Прайд". Корреспонденту "Телеграфа" удалось запечатлеть яркие фото участников парада.