Дорожный конфликт на Трухановом: велосипедисты и женщина-таксист не поделили дорогу (видео)

На Трухановом острове в Киеве в воскресенье, 1 августа, между женщиной-водителем такси фирмы Bolt и группой велосипедистов произошел конфликт.

Часть "разборок" после происшествия была записана на видео и опубликована в Telegram-канале "Киев оперативный" в воскресенье.

Автор видео утверждает, что прежде чем началась сьемка, женщина превысила скорость (до 100 км/ч) и сбила человека, на вопросы же отвечала нецензурно. Когда же ее действия начали записывать, она решила скрыться с места происшествия.

На видео же видно как один из велосипедистов сидит на капоте такси, после чего оно сначала сдало назад, а затем женщина попыталась уехать, попутно сбив с ног препятствовавшего ей мужчину.

Также она наехала на велосипед другого мужчины, который спрыгнул с него и не пострадал.

После наезда на велосипед автомобиль остановился и сбитый первым мужчина попытался вытащить водителя из машины, а после неудачной попытки, с использованием нецензурной лексики, бил ногами по машине.

В комментариях к видео разразилась дискуссия по поводу выяснения "правых и виноватых". Поскольку начало конфликта не было запечатлено, многие встали на сторону женщины-водителя, но также нашлись и те, кто утверждал, что от сотрудников данной фирмы можно ожидать чего угодно.

Подобное произошло 31 июля в Черкассах, где группа байкеров избила водителя и его спутницу, после чего разгромили их машину.