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В Ужгороде украинцам начали выдавать венгерские COVID-сертификаты

В Ужгороде украинцам начали выдавать венгерские COVID-сертификаты
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф

В Ужгороде украинцам начали выдавать венгерские сертификаты о вакцинации от COVID-19. Их могут получить люди, получившие прививку на территории Венгрии.

Об этом сообщила пресс-служба генерального консульства Венгрии в Ужгороде.

Сообщается, что граждане Украины могут получить в консульстве пластиковую карту о прививках.

"Тех лиц, которые во время вакцинации для получения карты указали адрес Генерального консульства Венгрии в г. Ужгород, пластиковая карта о прививках которых уже поступила в генеральное консульство Венгрии в г. Ужгород, будем сообщать электронным письмом или по телефону о дате и способе получения карточки", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы такую карту вакцинации получить, при себе нужно иметь:

  • трехъязычный сертификат А4 о прививках против SARS-COV-2/ Certificate of SARS-COV-2 vaccination / Сертификат вакцинации от SARS-COV-2, изданный во время вакцинации; 

  • действующий заграничный паспорт, номер которого указан в сертификате.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Венгрия открывает пункт пропуска с Украиной.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Венгрия, Новости Ужгорода, Венгерское консульство, сертификат вакцинации.
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