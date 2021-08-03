В Ужгороде украинцам начали выдавать венгерские COVID-сертификаты

В Ужгороде украинцам начали выдавать венгерские сертификаты о вакцинации от COVID-19. Их могут получить люди, получившие прививку на территории Венгрии.

Об этом сообщила пресс-служба генерального консульства Венгрии в Ужгороде.

Сообщается, что граждане Украины могут получить в консульстве пластиковую карту о прививках.

"Тех лиц, которые во время вакцинации для получения карты указали адрес Генерального консульства Венгрии в г. Ужгород, пластиковая карта о прививках которых уже поступила в генеральное консульство Венгрии в г. Ужгород, будем сообщать электронным письмом или по телефону о дате и способе получения карточки", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы такую карту вакцинации получить, при себе нужно иметь:

трехъязычный сертификат А4 о прививках против SARS-COV-2/ Certificate of SARS-COV-2 vaccination / Сертификат вакцинации от SARS-COV-2, изданный во время вакцинации;

действующий заграничный паспорт, номер которого указан в сертификате.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Венгрия открывает пункт пропуска с Украиной.