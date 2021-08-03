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В центре Киева у военного грузовика на ходу отказали тормоза: фото и видео последствий

В центре Киева у военного грузовика на ходу отказали тормоза: фото и видео последствий
Обновлено 18:59 Сегодня Телеграф Фото: УНН

В Киеве на Европейской площади водитель военного грузовика "Урал" протаранил три автомобиля. 

Об этом пишет UNN

Отмечается, что еще на улице Грушевской водитель обнаружил, что у грузовика отказали тормоза. 

"Я катился без тормозов с горы, сигналил всем, пытался избежать аварии", - рассказал он. 

Мужчине удалось увернуться от большинства автомобилей, но с тремя все же произошло столкновение. 

Остановить "Урал" удалось лишь на тротуаре возле Украинского дома. Также сообщается, что один из водителей от претензий отказался и уехал с места аварии. Обошлось без пострадавших.  

Позже в сети появилось и видео произошедшего. 

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!

В комментариях к видео пользователи сети отреагировали на происшествия, не преминув возможностью высказаться в сторону автора видео. 

Как сообщалось ранее, в Ровенской области грузовик "раздавил" легковушку, лишив жизни 18-летнюю девушку. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 134

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Киев, ДТП.
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