В центре Киева у военного грузовика на ходу отказали тормоза: фото и видео последствий

В Киеве на Европейской площади водитель военного грузовика "Урал" протаранил три автомобиля.

Об этом пишет UNN.

Отмечается, что еще на улице Грушевской водитель обнаружил, что у грузовика отказали тормоза.

"Я катился без тормозов с горы, сигналил всем, пытался избежать аварии", - рассказал он.

Мужчине удалось увернуться от большинства автомобилей, но с тремя все же произошло столкновение.

Остановить "Урал" удалось лишь на тротуаре возле Украинского дома. Также сообщается, что один из водителей от претензий отказался и уехал с места аварии. Обошлось без пострадавших.

Позже в сети появилось и видео произошедшего.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!

В комментариях к видео пользователи сети отреагировали на происшествия, не преминув возможностью высказаться в сторону автора видео.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области грузовик "раздавил" легковушку, лишив жизни 18-летнюю девушку.