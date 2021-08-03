В центре Киева у военного грузовика на ходу отказали тормоза: фото и видео последствий

В Киеве на Европейской площади водитель военного грузовика "Урал" протаранил три автомобиля.
Об этом пишет UNN.
Отмечается, что еще на улице Грушевской водитель обнаружил, что у грузовика отказали тормоза.
"Я катился без тормозов с горы, сигналил всем, пытался избежать аварии", - рассказал он.
Мужчине удалось увернуться от большинства автомобилей, но с тремя все же произошло столкновение.
Остановить "Урал" удалось лишь на тротуаре возле Украинского дома. Также сообщается, что один из водителей от претензий отказался и уехал с места аварии. Обошлось без пострадавших.
Позже в сети появилось и видео произошедшего.
Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!
В комментариях к видео пользователи сети отреагировали на происшествия, не преминув возможностью высказаться в сторону автора видео.
Как сообщалось ранее, в Ровенской области грузовик "раздавил" легковушку, лишив жизни 18-летнюю девушку.