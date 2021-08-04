Скачать
Среда, 04.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио
Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио
Украинский борец Насибов завоевал "серебро" на Олимпиаде в Токио
Украинский борец Насибов завоевал "серебро" на Олимпиаде в Токио
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть жертвы и пострадавшие (фото)
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть жертвы и пострадавшие (фото)
"Довела бюрократия": что известно о состоянии захватившего Кабмин АТО-шника
"Довела бюрократия": что известно о состоянии захватившего Кабмин АТО-шника

Дым видно издалека: в Киеве вспыхнули ангары на более чем тысяче квадратов (фото, видео)

Дым видно издалека: в Киеве вспыхнули ангары на более чем тысяче квадратов (фото, видео)
14:57 Сегодня Телеграф скриншот

,В Киеве в Оболонском районе на  ул. Куреневская, 21 в среду, 4 августа, загорелись хозяйственные ангары.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Информация о пожаре поступила в оперативно-координационный центр ГСЧС 4 августа около 12:45.

Пожар

К месту события сразу же после вызова направились спасатели из ближайших пожарных подразделений. 

По словам работников ГСЧС, загорелось недействующее складское здание на один этаж размером 45х12 м. 

После прибытия на место загорания пожарные сразу же взялись за тушение огня.

Сейчас они пытаются локализовать его на площади 1200 кв.м.

В связи с тем, что ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тушение осложняется и длится долго.

Спасатели говорят, что много времени уходит на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников. 

Как заявляют в ГСЧС, для тушения пожара задействовали 13 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 работников службы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 августа в селе Дачное Одесской области загорелись склады сети супермаркетов АТБ.

Напоминаем, что вечером 1 августа на Закарпатье из-за удара молнии загорелся элитный частный дом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 73

Все по теме:

Киев, Пожар, ГСЧС, Оболонский район, Загорание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не следит за языком, имея доступ к гостайне: в Украине призвали "проверить" Милованова
02 Надежда Савченко показала свое армейское фото 20-летней давности
03 Шесть судов при загадочных обстоятельствах потеряли управление у побережья ОАЭ: что известно
04 У Ахметова могут "втемную" играть на обидах Мендель: как понимать новые повороты карьеры экс-спикера Зеленского
05 В Киеве мужчина грозил взорвать Кабмин: для его задержания привлекли спецназ (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Возомнили себя &quot;Робин Гудами&quot;: банда несколько лет грабила богатых украинцев, но их &quot;благие намерения&quot; оказались жестоким обманом (фото)
Возомнили себя "Робин Гудами": банда несколько лет грабила богатых украинцев, но их "благие намерения" оказались жестоким обманом (фото)
Украина предоставит защиту белорусам, которым может грозить опасность
Украина предоставит защиту белорусам, которым может грозить опасность
Власть урезает субсидии - каким областям грозят изменения
Власть урезает субсидии - каким областям грозят изменения
В Одессе парень прыгнул с балкона 24-этажа: от смерти его спас парашют (видео)
В Одессе парень прыгнул с балкона 24-этажа: от смерти его спас парашют (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь