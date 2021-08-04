Дым видно издалека: в Киеве вспыхнули ангары на более чем тысяче квадратов (фото, видео)

,В Киеве в Оболонском районе на ул. Куреневская, 21 в среду, 4 августа, загорелись хозяйственные ангары.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Информация о пожаре поступила в оперативно-координационный центр ГСЧС 4 августа около 12:45.

К месту события сразу же после вызова направились спасатели из ближайших пожарных подразделений.

По словам работников ГСЧС, загорелось недействующее складское здание на один этаж размером 45х12 м.

После прибытия на место загорания пожарные сразу же взялись за тушение огня.

Сейчас они пытаются локализовать его на площади 1200 кв.м.

В связи с тем, что ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тушение осложняется и длится долго.

Спасатели говорят, что много времени уходит на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников.

Как заявляют в ГСЧС, для тушения пожара задействовали 13 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 работников службы.