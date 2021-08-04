Украинец выпил яд, чтобы не пустить жену в Европу: подробности

На Волыни в селе Горохово в одной из семей мужчина решил помешать жене уехать в Европу и выпил яд.

По информации сайта "Волынь", инцидент произошел во время того, как местная жительницы собиралась за границу на заработки. Однако ее муж был категорически против отъезда супруги и, чтобы помешать, выпил яд.

В итоге, мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной клиники. К счастью, медики смогли помочь пациенту, и его жизни уже ничего не угрожает.

А вот уехала ли его супруга на работу в ЕС и не травился ли украинец "зря" - об этом, увы, история умалчивает.

Отметим, что на протяжении многих лет миллионы украинцев работают за границей, а денежные переводы "заробитчан" вносят существенный вклад в отечественную экономику и даже признаются НБУ существенным фактором отечественной экономики и монетарной политики. "Телеграф" разбирался, почему заявление польского чиновника о востребованности украинцев в ЕС вызвало такой резонанс, и что трудовая миграция означает для отечественной экономики.