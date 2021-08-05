Под Тернополем мужчина жег мусор в лесу и получил штраф в размере 175 тысяч гривен

В городе Шумск Тернопольской области на 175 тысяч гривен оштрафовали местного жителя, который жег мусор вблизи леса чем спровоцировал масштабный пожар. Кроме того, нарушитель получил 2 года ограничения свободы.

Об этом в среду, 5 августа, сообщила Тернопольская областная прокуратура.

Отмечается, что мужчина жег мусор вблизи лесопосадки, однако из-за сильного ветра огонь перекинулся на деревья и начался масштабный пожар. Пламя уничтожило 94 сосны и сухостой. В общем пострадали 0,15 га растительности.

Местного жителя суд признал виновным по ч. 1 ст. 245 УК (уничтожение или повреждение лесных массивов) и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком 1 год и штраф в 175 000 гривен.

Штрафы за уничтожение или повреждение окружающей среды

Напомним, что в Украине с 17 марта 2021 вступил в силу новый Закон Украины, которым усилили ответственность за повреждение окружающей среды. В частности, предусмотрена ответственность за сжигание сухой травы, лугов, пастбищ, степей, лесов, участков по водно-болотной растительностью, земель сельскохозяйственного назначения и т.д.

Нарушение этого закона влечет за собой штрафы в размере:

для граждан - от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3060 грн до 6120 грн)

для должностных лиц - от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 15300 грн до 21420 грн).

А за сжигание отходов и остатков сухой растительности предусмотрен штраф по статье 82 КУоАП:

для граждан от 340 грн до 1360 грн;

для должностных лиц от 850 грн до 1700 грн.

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