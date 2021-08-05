В Кривом Роге задержали юных порноактеров, которые создавали пикантный контент для Telegram (фото)

В Кривом Роге задержали пару - 17-летнего парня и его 21-летнюю подругу, которых обоснованно подозревают в создании порно-контента.

Об этом информирует управление Нацполиции в Днепропетровской области.

Сообщается, что молодые люди записывали домашнее порно и распространяли видео на одном из Telegram-каналов. Доступ к нему можно было получить только платно, в частности - даже несовершеннолетним.

Во время обысков у начинающих порноактеров изъяли веб-камеры, мобильные телефоны, банковские карточки и компьютеры. Сейчас копы выявляют всех, кто мог быть причастен к данному "бизнесу".

Напомним, в Киеве две женщины использовали своих дочерей 6-ти и 9-ти лет для легкого заработка – продавали "клубничные" видео с их участием в интернете. Цена одного ролика составляла около 2000 гривен. Женщин задержали.