В Киеве две женщины заставляли малолетних дочерей сниматься в порно, а фото продавали в интернете

В Киеве две женщины использовали своих дочерей для 6 и 9 для легкого заработка – продавали "клубничные" видео с их участием в интернете. Цена одного ролика составляла около 2000 гривен. Женщин задержали.

Об этом сообщается на сайте Киберполиции Украины.

Женщины "работали" поодиночке. В их квартирах правоохранители провели обыски. На компьютерной технике и телефонах злоумышленниц полицейские нашли более 1000 файлов контента "с клубничкой", где участвовали дети.

Обеих женщин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавших детей на время проведения следственных действий поместили в социальные центры.

Как сообщал "Телеграф", киберполицейские 31 мая придали огласке вопиющий случай на Киевщине: отец двух несовершеннолетних девочек продавал в сети порно с ними, да еще и принуждал к интиму с приятелями.

Также в Сумах полицейские разоблачили молодую девушку, которая втянула в проституцию четырех несовершеннолетних.