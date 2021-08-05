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Украли с банковских счетов более 14 млн грн: на Житомирщине пойдет под суд ОПГ с главбухом филиала банка

Украли с банковских счетов более 14 млн грн: на Житомирщине пойдет под суд ОПГ с главбухом филиала банка
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф

Сотрудники Национальной полиции Украины в Житомирской области разоблачили пятерых человек, в том числе главный бухгалтер филиала банка и предприниматель, которые наладили схему присвоения средств клиентов банка в особо крупных размерах.

Об этом в четверг, 5 августа, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Согласно информации, злоумышленники проворачивали свои махинации, используя несанкционированный доступ к банковским системам, что позволяло им списывать деньги с банковских счетов.

За раз преступники "выводили" от 40 до 500 тысяч гривен. Получали же их по поддельным документам в банковских кассах.

Правоохранители установили, что за все время своей деятельности злоумышленники выкрали со счетов людей более 14 миллионов гривен.

Всем участникам ОПГ выдвинуто обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе ч 4 и 5 ст 185 "Кража в особо крупных размерах или организованной группой", а также ч 2 ст 200 "Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими способами доступа к банковским счетам, электронным деньгам, оборудованию для их изготовления".

Расследование завершено и дело передано в суд. В случае, если вина злоумышленников будет доказана, им грозит срок от 7 до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

В век цифровых технологий преступники используют различные способы что бы завладеть чужими деньгами, не только взламывая банковские системы, но и напрямую узнавая от вас реквизиты банковских карт. Одним из таких способов был поддельный сайт BankID, который запрашивал у посетителей данные об их платежных картах, с которых позже списывались деньги.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Банки, Мошенники.
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