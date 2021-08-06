Опасные игры - на Винничине мальчик застрял в земле по плечи (видео спасения)

В селе Крутогорб Гайсинского района Винницкой области 12-летний мальчик напугал своих родителей - он по плечи застрял в земле.

Видео спасения ребенка опубликовали на канале Министерства внутренних дел Украины в Телеграм.

Парень гулял во дворе дома и решил самостоятельно узнать, насколько глубокую нору выкопал его пес. В качестве измерительного прибора использовал себя.

Но выбраться из западни не смог самостоятельно, ноги мальчика застряли под землей так, что даже родители побоялись его доставать - вызвали спасателей Госслужбы по ЧС.

Аварийно-спасательный отряд города Гайсин смог помочь застрявшему мальчику и буквально откопал его из-под земли. Мальчишка не пострадал.

Спасатели напоминают - детям нельзя играть в непредназначенных для этого местах.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области домашняя косуля начала нападать на людей - пострадал ребенок.