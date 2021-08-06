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Опасные игры - на Винничине мальчик застрял в земле по плечи (видео спасения)

Опасные игры - на Винничине мальчик застрял в земле по плечи (видео спасения)
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф Screenshot

В селе Крутогорб Гайсинского района Винницкой области 12-летний мальчик напугал своих родителей - он по плечи застрял в земле. 

Видео спасения ребенка опубликовали на канале Министерства внутренних дел Украины в Телеграм. 

Парень гулял во дворе дома и решил самостоятельно узнать, насколько глубокую нору выкопал его пес. В качестве измерительного прибора использовал себя. 

Но выбраться из западни не смог самостоятельно, ноги мальчика застряли под землей так, что даже родители побоялись его доставать - вызвали спасателей Госслужбы по ЧС. 

Аварийно-спасательный отряд города Гайсин смог помочь застрявшему мальчику и буквально откопал его из-под земли. Мальчишка не пострадал.

Спасатели напоминают - детям нельзя играть в непредназначенных для этого местах. 

Ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области домашняя косуля начала нападать на людей - пострадал ребенок. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 92

Все по теме:

Винница, Винницкая область, Ребенок, ГСЧС, Крутогорб, собачья нора.
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