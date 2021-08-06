В Киеве полностью сгорел пассажирский автобус, пострадал водитель (видео)

В Деснянском районе Киева вечером в четверг, 5 августа, полностью сгорела пассажирская маршрутка. Из-за пожара пострадал водитель.

Об этом утром в пятницу, 6 августа, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что инцидент произошел около 9 вечера в Деснянском районе Киева по адресу улица Крайняя,1.

Как сообщают спасатели, маршрутка загорелась во время следования к месту стоянки. К тушению пожара приступили сразу по прибытию на место.

Пассажиров во время возникновения пожара в салоне транспортного средства не было. В то же время, ожоги лица и рук получил водитель. Ему оказали помощь на месте, а от госпитализации мужчина отказался.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Ужасающее видео пылающей маршрутки опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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