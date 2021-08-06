В Киеве накрыли турагентов, которые отправляли на оздоровление пророссийских боевиков и военных РФ (фото)

В Киеве копы и сотрудники СБУ накрыли турагентство, которое организовывало отдых в крымском городе Саки, временно неподконтрольном Украине. Причем, среди клиентов были и пророссийские боевики, которых отправляли в местные санатории на оздоровление.

Об этом информирует начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, 37-летний уроженец Днепра и его 35-летняя помощница организовали в аннексированном Россией городе Саки предоставление санаторно-курортных услуг. Крищенко говорит, что подозреваемые наладили схему лечения и оздоровления боевиков и военнослужащих Российской Федерации, а также придумали, как легализовать выручку от такой деятельности в Украине.

Так, согласно раскрытой схеме, деньги их сообщники переправляли на территорию Украины, и с помощью конвертационных центров снимали наличку и легализовали путем проведения финопераций по купле-продаже облигаций, привлекая страховые компании.

Теперь за "фальсификацию финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения" подозреваемым грозит до четырех лет ограничения свободы.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, завербованного подконтрольным спецслужбам РФ так называемым "министерством государственной безопасности ДНР".