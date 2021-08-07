Под Киевом на трассе сбили пешехода: тело женщины отлетело на 30 метров, образовалась километровая пробка (видео)

На Житомирской трассе в ночь на субботу, 7 августа, на смерть сбили женщину-пешехода, которая пыталась перебежать дорогу в неустановленном месте. Образовалась километровая пробка в сторону Житомира.

Об этом вечером в пятницу, 6 августа, сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что смертельное ДТП произошло в районе сел Березовка и Бузовая, что в Киевской области.

По предварительной информации, женщина-пешеход перебегала дорогу вне пешеходного перехода, когда ее сбил автомобиль. Удар был такой силы, что тело женщины откинуло на 30 метров и с нее слетела обувь.

От полученных травм женщина скончалась. На месте работали правоохранители, бригада медиков и следственно-оперативная группа.

Также известно, что на месте ДТП ночью образовалась километровая пробка в направлении Житомира.

Отметим, что по состоянию на 7:00 утра 7 августа движение по трассе полностью восстановлено.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на трассе под Киевом легковушка протаранила колонну военной техники, движение полностью парализовано.