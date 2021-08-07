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На Волыни женщина наняла киллера для бывшего мужа, чтобы не платить долг по кредиту (фото 18+)

На Волыни женщина наняла киллера для бывшего мужа, чтобы не платить долг по кредиту (фото 18+)
Обновлено 13:59 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

В Волынской области 36-летняя женщина за 10000 гривен заказала убийство бывшего мужа, чтобы не платить оформленный на него кредит в 200000 гривен.

Об этом утром в субботу, 7 августа, сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Отмечается, что женщина использовала личные документы мужа и неоднократно оформляла на его имя кредиты, общая сумма которых составила 200 000 гривен.

Чтобы их не платить женщина нашла "киллера", который согласился ликвидировать мужчину за 10000 гривен.

Чтобы спасти человеку жизнь и предотвратить его убийство в пятницу, 6 августа, провели спецоперацию.

Женщину задержали во время организованной встречи с "потенциальным киллером", когда он передавал ей подтверждающие доказательства "ликвидации" бывшего мужа. Женщина заказала убийство мужа, чтобы не платить кредит

Задержанной уже сообщили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе расстреляли человека в жилом квартале: в сети говорят о заказном убийстве.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Волынская область, Заказное убийство, Инсценировка, Национальна полиция.
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