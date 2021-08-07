Посреди улицы в Одессе загорелась линия электропередачи: специалисты сказали "ничего страшного"

В Одессе в субботу, 7 августа, загорелась линия электропередачи в районе 16 станции Большого Фонтана. Люди сидят без света, а коммунальные службы говорят "ничего страшного".

Об этом сообщил местный Telegram-канал Одесса INFO.

"Спецэффекты на 16 станции БФ. Позвонили в РЕС, говорят ничего страшного, не подходить только", - говорится в сообщении.

При этом в комментариях к видео местные жители жалуются, что от них жалоб никто не принимает, а телефоны РЕС молчат второй день подряд. В некоторых домах этого района отсутствует свет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Каменец-Подольский Хмельницкой области ночью на 6 августа обрушилась гроза и шквальный ветер. В городе оборвало линии электропередач и повалило деревья.