Скачать
Суббота, 07.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского - генерал-лейтенант
Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского - генерал-лейтенант
Украинка Магучих завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинка Магучих завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Молодая женщина внезапно умерла во время свадьбы на Буковине
Молодая женщина внезапно умерла во время свадьбы на Буковине
В Киеве прощаются с экс-премьером и первым главой СБУ Евгением Марчуком (фото, видео)
В Киеве прощаются с экс-премьером и первым главой СБУ Евгением Марчуком (фото, видео)

Посреди улицы в Одессе загорелась линия электропередачи: специалисты сказали "ничего страшного"

Посреди улицы в Одессе загорелась линия электропередачи: специалисты сказали "ничего страшного"
15:14 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Одессе в субботу, 7 августа, загорелась линия электропередачи в районе 16 станции Большого Фонтана. Люди сидят без света, а коммунальные службы говорят "ничего страшного".

Об этом сообщил местный Telegram-канал Одесса INFO.

"Спецэффекты на 16 станции БФ. Позвонили в РЕС, говорят ничего страшного, не подходить только", - говорится в сообщении.

При этом в комментариях к видео местные жители жалуются, что от них жалоб никто не принимает, а телефоны РЕС молчат второй день подряд. В некоторых домах этого района отсутствует свет.

В Одессе люди остались без света

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Каменец-Подольский Хмельницкой области ночью на 6 августа обрушилась гроза и шквальный ветер. В городе оборвало линии электропередач и повалило деревья. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Просмотры: 366

Все по теме:

Одесса, Электричество, Линии электропередач, Видео пожара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трассу "Одесса-Николаев" засыпало снегом в августе (видео)
02 Украинца Хижняка засудили в финале Олимпиады: судья принял решение о спорном нокауте
03 Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского - генерал-лейтенант
04 В США поймали карася с человеческими зубами (фото)
05 Разворот Украины в сторону Китая: американские журналисты потребовали от Кулебы объяснений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинские синхронистки выиграли &quot;бронзу&quot; на Олимпиаде в Токио
Украинские синхронистки выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Посреди улицы в Одессе загорелась линия электропередачи: специалисты сказали &quot;ничего страшного&quot;
Посреди улицы в Одессе загорелась линия электропередачи: специалисты сказали "ничего страшного"
Отец с дочерью организовали в центре Киева производство брендовых вещей, выдавая их за импортные
Отец с дочерью организовали в центре Киева производство брендовых вещей, выдавая их за импортные
С бабочкой: Кейт Миддлтон поделилась очаровательным фото принцессы Шарлотты
С бабочкой: Кейт Миддлтон поделилась очаровательным фото принцессы Шарлотты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь