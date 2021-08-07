Ребенка били, травили и унижали: севастопольский лагерь оскандалился уже второй раз за время оккупации

В детском оздоровительном лагере "Ласпи" в оккупированном Севастополе вспыхнул скандал из-за издевательств вожатых над детьми.

Об этом сообщила у себя в Инстаграм мать одного из мальчиков, которому не повезло оказаться в немилости у старших.

По ее словам, у ребенка сломался телефон, а потому связаться с ним она могла только через вожатых, которые контролировали его речь во время разговора.

Правда раскрылась уже после того, как она забрала ребенка с лагеря. С ней связалась мать одной из девочек, которая рассказала, что к мальчику применяли физическую силу и закрывали в темной комнате.

Кроме того, вожатые открыто называли ее сына "дебилом" и разрешали другим детям его бить.

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О ситуации уже узнали "власти" Симферополя и пообещали провести проверку.

В 2018 году этот лагерь уже попадал в скандал, когда в стационар после вспышки гастроэнтерита попал 21 человек, из которых 16 детей и 5 вожатых.

Как сообщалось ранее, в Москве пара сатанистов убивала и ела людей.