Ребенка били, травили и унижали: севастопольский лагерь оскандалился уже второй раз за время оккупации

В детском оздоровительном лагере "Ласпи" в оккупированном Севастополе вспыхнул скандал из-за издевательств вожатых над детьми.
Об этом сообщила у себя в Инстаграм мать одного из мальчиков, которому не повезло оказаться в немилости у старших.
По ее словам, у ребенка сломался телефон, а потому связаться с ним она могла только через вожатых, которые контролировали его речь во время разговора.
Правда раскрылась уже после того, как она забрала ребенка с лагеря. С ней связалась мать одной из девочек, которая рассказала, что к мальчику применяли физическую силу и закрывали в темной комнате.
Кроме того, вожатые открыто называли ее сына "дебилом" и разрешали другим детям его бить.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
О ситуации уже узнали "власти" Симферополя и пообещали провести проверку.
В 2018 году этот лагерь уже попадал в скандал, когда в стационар после вспышки гастроэнтерита попал 21 человек, из которых 16 детей и 5 вожатых.
Как сообщалось ранее, в Москве пара сатанистов убивала и ела людей.