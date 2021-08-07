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Ребенка били, травили и унижали: севастопольский лагерь оскандалился уже второй раз за время оккупации

Ребенка били, травили и унижали: севастопольский лагерь оскандалился уже второй раз за время оккупации
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф Фото: bash.news

В детском оздоровительном лагере "Ласпи" в оккупированном Севастополе вспыхнул скандал из-за издевательств вожатых над детьми. 

Об этом сообщила у себя в Инстаграм мать одного из мальчиков, которому не повезло оказаться в немилости у старших. 

По ее словам, у ребенка сломался телефон, а потому связаться с ним она могла только через вожатых, которые контролировали его речь во время разговора. 

Правда раскрылась уже после того, как она забрала ребенка с лагеря. С ней связалась мать одной из девочек, которая рассказала, что к мальчику применяли физическую силу и закрывали в темной комнате.

Кроме того, вожатые открыто называли ее сына "дебилом" и разрешали другим детям его бить. 

 
 
 
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Публикация от Анастасия (@cher_nas_tya)

 

О ситуации уже узнали "власти" Симферополя и пообещали провести проверку. 

В 2018 году этот лагерь уже попадал в скандал, когда в стационар после вспышки гастроэнтерита попал 21 человек, из которых 16 детей и 5 вожатых. 

Как сообщалось ранее, в Москве пара сатанистов убивала и ела людей

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Дети, Симферополь, Крым, Буллинг.
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