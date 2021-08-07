"Как его током не долбануло?" В Киеве мужчина справил нужду в тоннеле метро (видео)

В киевском метро мужчина спустился с платформы и отошел в тоннель метрополитена, чтобы справить там нужду.

Кадрами происшествия поделился телеграм-канал Київ Оперативний.

"Не, ну да, а где еще справлять свои бухие потребности ...?", - сказано в подписи к видео.

Отмечается, что видеозапись была отснята на станции метро Крещатик.

В комментариях к записи пользователи сети в основном высказали свое возмущение поведением этого мужчины. Другие же указали на необходимость установки в метрополитене или возле него туалетов.

Также некоторых удивило то, как герой видео не додумался помочиться на контактный рельс.

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