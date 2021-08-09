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Боевики "ДНР" убили в колонии трех украинцев, среди них - экс-чемпион Украины по дзюдо

Боевики "ДНР" убили в колонии трех украинцев, среди них - экс-чемпион Украины по дзюдо
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

В колонии на временно оккупированных территориях Донецкой области боевики убили троих заключенных из свободной Украины. 

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на комментарий советника главы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаевой. 

"Да, согласно достоверной информации, в одной из колоний так называемой ДНР 6 августа были убиты трое граждан Украины", - сказала она, добавив, что инцидент произошел в Кировской исправительной колонии №33. 

Она указала, что погибшие были осуждены еще до начала войны и отбывали наказание в колонии, которая оказалась на территории ОРДЛО. 

Что стало причиной убийства, личные счеты или бунт в колонии, определить невозможно. 

Она добавила, что одним из убитых оказался дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, который находился в тюрьме после убийства 18-летнего парня. 

Другого погибшего зовут Александр Давидов, а вот имя третьего боевики скрывают. Известно, что его доставили из колонии в реанимацию, но спасти его не удалось. 

По словам Ризаевой в настоящее время отследить убийства украинских граждан на неподконтрольных территориях не представляется возможным.

Как сообщалось ранее, в Кропивницком СБУ разоблачила масштабную схему финансирования боевиков с ежемесячными оборотами в десятки миллионов долларов. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, ОРДЛО, ТКГ.
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