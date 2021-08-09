Боевики "ДНР" убили в колонии трех украинцев, среди них - экс-чемпион Украины по дзюдо

В колонии на временно оккупированных территориях Донецкой области боевики убили троих заключенных из свободной Украины.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на комментарий советника главы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаевой.

"Да, согласно достоверной информации, в одной из колоний так называемой ДНР 6 августа были убиты трое граждан Украины", - сказала она, добавив, что инцидент произошел в Кировской исправительной колонии №33.

Она указала, что погибшие были осуждены еще до начала войны и отбывали наказание в колонии, которая оказалась на территории ОРДЛО.

Что стало причиной убийства, личные счеты или бунт в колонии, определить невозможно.

Она добавила, что одним из убитых оказался дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, который находился в тюрьме после убийства 18-летнего парня.

Другого погибшего зовут Александр Давидов, а вот имя третьего боевики скрывают. Известно, что его доставили из колонии в реанимацию, но спасти его не удалось.

По словам Ризаевой в настоящее время отследить убийства украинских граждан на неподконтрольных территориях не представляется возможным.

Как сообщалось ранее, в Кропивницком СБУ разоблачила масштабную схему финансирования боевиков с ежемесячными оборотами в десятки миллионов долларов.