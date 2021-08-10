В Киеве ветклиника угодила в скандал из-за ошибочной стерилизации собаки клиента

В Киеве в ветеринарной клинике без разрешения стерилизовали собаку, которую собственники привезли на груминг. Сотрудники ветклиники свои действия объяснили тем, что "просто перепутали".

Об этом вечером в понедельник, 9 августа, сообщил пользователь Facebook Максим Шульженко.

По его словам, он отвез свою собаку на груминг, а получил сообщение от клиники с текстом: "Приезжайте, ваша собака прооперирована". Как сообщается, вопиющий инцидент произошел в клинике "Здоровье Животных".

"По какой-то никому не понятной причине, помимо груминга, ветклиника сделала собаке, которая недавно родила щенков и у которой еще есть молоко, операцию под общим наркозом по стерилизации. Сказать, что это треш, наверное, не сказать ничего", - заявил Шульженко.

Как пишет владелец собаки, сотрудники клиники долго пытались объяснить причину стерилизации животного, но потом признались, что "просто перепутали". При этом пообещали не брать денег за операцию.

"И вишенка на торте после приезда полиции - ветеринарной документации о проведенной операции в клинике ровно ноль, ее просто нет. В электронной записной стоит - груминг. Возможно решили попрактиковаться молодые ветеринары?", - добавил мужчина.

Также известно, что правоохранители внесли данные по этому случаю в ЕРДР по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) ККУ.

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