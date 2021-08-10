"Мужик на высоте, так сказать": любовные утехи пары на общем балконе в Одессе повеселили сеть

В Одессе пара занялась сексом на общем балконе 25-го этажа одного из жилых комплексов. Любовные утехи молодых людей попали на видео и повеселили пользователей сети.

Об этом утром во вторник, 10 августа, сообщает местный Telegram-канал "Одесса INFO".

Известно, что инцидент произошел в жилом комплексе "27 Жемчужина". Видео 18+ с места событий можно посмотреть онлайн ЗДЕСЬ.

В сети видео без внимания не осталось, а комментаторы, как всегда, разделились на два лагеря - тех, кто не видит в этом ничего страшного, и тех, кого такой ход событий возмущает.

"Романтика во всей ее красе", - написал с иронией Егор.

"Она подавилась косточкой, он с нее вытряхивает, вроде все ясно" - иронизировал пользователь Сергей.

"Хоть бы лицом девушку повернул к панораме. А то упер в стенку. И сам бы любовался", - отметил Андрей.

Еще часть подписчиков возмутилась тем, что видео любовных утех вообще появилось в паблике, так как "это личное дело каждого".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе парочка занималась сексом прямо на улице, но их прервали полицейские.