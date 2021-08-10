"Скорая" влетела в микроавтобус в оккупированном Донецке: пациент и фельдшер погибли (фото, видео)

В оккупированном Донецке в понедельник, 9 августа, автомобиль скорой помощи столкнулся с микроавтобусом. На месте аварии скончались фельдшер и пациент "скорой".

Фото и видео с места событий публикуют местные ресурсы, в том числе подконтрольные боевикам.

Известно, что смертельная авария произошла на пересечении улицы Университетской и проспекта Таманского. После столкновения с микроавтобусом автомобиль "скорой" опрокинулся.

Сообщается, что на месте аварии от полученных травм умер фельдшер скорой помощи, а водитель и еще двое медиков серьезных травм не получили.

Позже стало известно, что пациент "скорой", которого в момент аварии везли в больницу, также скончался.

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