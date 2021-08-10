Скачать
Среда, 11.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Рюкзак за 3 тысячи и спортивный костюм за 20: сколько стоит одеть первоклассника в люкс
Рюкзак за 3 тысячи и спортивный костюм за 20: сколько стоит одеть первоклассника в люкс
Цена на электроэнергию для потребителей уменьшится - почему это плохо
Цена на электроэнергию для потребителей уменьшится - почему это плохо
"Гречневый" кризис: стоит ли украинцам ожидать роста цен на крупу?
"Гречневый" кризис: стоит ли украинцам ожидать роста цен на крупу?
Итоги дня 10 августа: дрифт в центре Киева, потери на Донбассе, скандал с туркомпанией "Кулуар"
Итоги дня 10 августа: дрифт в центре Киева, потери на Донбассе, скандал с туркомпанией "Кулуар"

"Серьезный зашквар российской оборонки": военные нашли новые доказательства военных преступлений РФ против Украины (фото)

"Серьезный зашквар российской оборонки": военные нашли новые доказательства военных преступлений РФ против Украины (фото)
Обновлено 23:06 Вт, 10 Август 2021 Телеграф

Украинским военным удалось достать еще одно доказательство военных преступлений России против Украины, а именно противопехотную мину ПОМ-2Р1БС, с которой оккупанты забыли удалить маркировку производителя. 

Об этом написал в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко. 

"Серьезный зашквар российской оборонки. Забыли удалить код завода-производителя с мины ПОМ-2Р1БС, которую забросили на наши позиции под Горловкой", - написал он. 

Он напомнил, что официально такие мины используются лишь в армии России, а те, которые поставляют боевикам обычно идут без маркировки. 

"Но с этой железкой они серьезно промахнулись. На стакане-носители мины - никаких отметок. Но бойцы нашли крестовину, из которой вылетают нити-датчики", - указал он. 

По его словам, код производителя 583 совпадает с кодом предприятия, известного, как Саранский механический завод. Цаплиенко высказал надежду, что теперь взрывное устройство увидят в Международном криминальном суде. 

ПОМ-2 - противопехотные мины, предназначенные для дистанционного минирования. После приведения в боевой режим, мина выбрасывает четыре нити, которые при малейшей нагрузке приводят к взрыву. 

Обезвредить такую мину невозможно. 

Украина, как и большинство стран мира, отказались от использования любых противопехотных мин после подписания Оттавского договора. 

Как сообщалось ранее, 10 августа вследствие обстрелов со стороны оккупантов, ранения получили трое украинских военнослужащих

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,148

Все по теме:

Россия, ВСУ, Мины, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карпаты для российских военных и туры в Абхазию: украинская турфирма оказалась в эпицентре скандала
02 "Серьезный зашквар российской оборонки": военные нашли новые доказательства военных преступлений РФ против Украины (фото)
03 Бывший советник Порошенко Бирюков поглумился над Алёной Алёной, но потом удалил пост: скриншот
04 К концу дня Red Bull прокомментировали скандальную съёмку на Софиевской площади
05 Актриса сериала “Друзья” сообщила о неизлечимой болезни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Белорусского дипломата в Киеве вызвали &quot;на ковер&quot; после одиозных высказываний Лукашенко
Белорусского дипломата в Киеве вызвали "на ковер" после одиозных высказываний Лукашенко
К концу дня Red Bull прокомментировали скандальную съёмку на Софиевской площади
К концу дня Red Bull прокомментировали скандальную съёмку на Софиевской площади
Убытков почти на 27 миллионов: топ-чиновники Николаева задержаны за хищение бюджетных средств (фото)
Убытков почти на 27 миллионов: топ-чиновники Николаева задержаны за хищение бюджетных средств (фото)
&quot;Серьезный зашквар российской оборонки&quot;: военные нашли новые доказательства военных преступлений РФ против Украины (фото)
"Серьезный зашквар российской оборонки": военные нашли новые доказательства военных преступлений РФ против Украины (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь