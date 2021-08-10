"Серьезный зашквар российской оборонки": военные нашли новые доказательства военных преступлений РФ против Украины (фото)

Украинским военным удалось достать еще одно доказательство военных преступлений России против Украины, а именно противопехотную мину ПОМ-2Р1БС, с которой оккупанты забыли удалить маркировку производителя.

Об этом написал в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

"Серьезный зашквар российской оборонки. Забыли удалить код завода-производителя с мины ПОМ-2Р1БС, которую забросили на наши позиции под Горловкой", - написал он.

Он напомнил, что официально такие мины используются лишь в армии России, а те, которые поставляют боевикам обычно идут без маркировки.

"Но с этой железкой они серьезно промахнулись. На стакане-носители мины - никаких отметок. Но бойцы нашли крестовину, из которой вылетают нити-датчики", - указал он.

По его словам, код производителя 583 совпадает с кодом предприятия, известного, как Саранский механический завод. Цаплиенко высказал надежду, что теперь взрывное устройство увидят в Международном криминальном суде.

ПОМ-2 - противопехотные мины, предназначенные для дистанционного минирования. После приведения в боевой режим, мина выбрасывает четыре нити, которые при малейшей нагрузке приводят к взрыву.

Обезвредить такую мину невозможно.

Украина, как и большинство стран мира, отказались от использования любых противопехотных мин после подписания Оттавского договора.

Как сообщалось ранее, 10 августа вследствие обстрелов со стороны оккупантов, ранения получили трое украинских военнослужащих.