Скоростной трамвай в Киеве возобновляет работу: названа дата

В Киеве с 12 августа восстановят движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная". При этом одна из станций на этой ветке все еще будет закрыта на капитальный ремонт.

Об этом в среду, 11 августа, сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

Отмечается, что из-за капитального ремонта станция "Индустриальная" будет оставаться закрытой. Трамваи будут проходить ее без остановки.

Трамвайные маршруты остаются неизменными:

маршрут № 1 - "Станция "Старовокзальная" - Михайловская Борщаговка";

маршрут № 3 - "Станция "Старовокзальная" - станция "Ромена Роллана";

временный автобусный маршрут № 2-Т - "Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога".

После восстановления движения скоростного трамвая временные автобусные маршруты № 1-Т, № 3-Т и трамвай маршрута № 2 закрываются.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве снова закрывают скоростной трамвай: как можно будет выехать с Борщаговки в обход ремонтных работ.