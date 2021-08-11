Патрульные на Окружной в Киеве догнали в зад "маршрутку": фото ДТП

В среду, 11 августа, днем в Киеве на Окружной дороге возле перекрестка с улицей Наумова (Святошинский район) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием правоохранителей.

Об этом передает с места ДТП корреспондент "Телеграфа".

Предварительно известно, что "Skoda Rapid" Патрульной полиции на скорости врезался в заднюю часть "маршрутки", которая начала приостанавливаться перед перекрестком.

Оба участника происшествия двигались в сторону метро Акадамгородок.

Можно предположить, что патрульный, управляющий служебной машиной, попросту отвлекся и начал тормозить лишь в последний момент.

В результате столкновения пострадали патрульные. Одного из них пришлось госпитализировать.

По факту происшествия начато расследование.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщалось, 6 августа под Киевом в районе села Большая Дымерка произошло ДТП с участием легковушки и колонны военной техники.