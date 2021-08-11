Пришел, увидел, забрал: видео кражи терминала из магазина в Днепре насмешило сеть

В городе Днепр в среду, 11 августа, неизвестные украли терминал IBox в одном из супермаркетов сети "Сильпо" на улице Кондратюка.

Об этом 11 августа сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный".

О случае полицейские узнали от охранника супермаркета, который не смог догнать грабителей.

Работник магазина говорит, что люди зашли в торговое помещение в черной одежде (в черных кепках и футболках) и с медицинскими масками на лице.

Неизвестные уверенно подошли к терминалу и погрузили его в продуктовую тележку.

В сети появилось видео, как все происходило.

По словам охранника, после этого уголовники стремительно направились в сторону жилого массива "Покровский", где погрузили украденный терминал в белый микроавтобус "Volkswagen".

Затем неизвестные скрылись в районе города.

После приезда полицейских на место происшествия воры были уже далеко и их не удалось поймать. Сейчас работники правоохранительных органов занимаются поиском уголовников.

Тем временем пользователей соцсетей довольно-таки рассмешила эта ситуация и они активно отреагировали на увиденное видео с места происшествия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 июля в Киеве в одном из супермаркетов АТБ в Голосеевском районе два покупателя украли шоколадку, а после замечания охранника один из правонарушителей избил его.