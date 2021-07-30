Вор, укравший шоколадку из супермаркета, вырубил охранника, сделавшего замечание (фото, видео)

В Киеве в одном из супермаркетов АТБ в Голосеевском районе два покупателя украли шоколадку, а после замечания охранника один из правонарушителей избил его.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
В сети появилось видео с камеры наблюдения, установленной в магазине, на котором видно, как один из парней взял товар и положил его под футболку.
58-летний охранник заметил это и сделал покупателям замечание.
Из-за этого начался конфликт и 22-летний друг парня, спрятавшего шоколадку, кулаком ударил работника магазина в голову, после чего тот упал на пол, говорят в полиции.
Нарушители сразу же убежали с места преступления.
Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь. После приезда медики госпитализировали потерпевшего охранника.
Также на место события прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции.
Полицейским удалось задержать недобросовестного покупателя в порядке статьи 208 Криминального кодекса Украины.
Немного позже следователь сообщил задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Теперь задержанному вору грозит до 8 лет лишения свободы.
Суд Голосеевского района сейчас решает, какой будет мера пресечения для злоумышленника.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе из дома пенсионерки воры вынесли 100 тыс. долларов США.
Напоминаем, что в Киеве 20 июля женщина со взрывчаткой в руках и пистолетом ограбила банк.