Авария с грузовиком блокировала движение авто и поездов в Одессе (карта и видео)

В среду, 11 августа, на Дальницком переезде в Одессе произошла авария, из-за которой остановилось движение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

Видео с места событий публикуют в сети местные каналы "Одесса INFO" и "Одесса как она есть".

На ролике видно, что фура без прицепа перегородила железнодорожные пути, пока на соседних путях стоит один из поездов "Укрзализныци".

Перед грузовиком видно пару легковых автомобилей, но что именно произошло, - непонятно. Судя по всему, поезд задел фуру, а та уже - легковушки.

По информации на каналах, и поезда, и автомобили не могут проехать и стоят.

Смотрите на видео, что там творится:

Стоит заметить, что согласно расписанию расположенной рядом станции Одесса-Застава 1, в вечернее время на этом участке очень оживленное движение пригородных электричек.

Также в городе из-за аварии образовались серьезные пробки:

Как сообщал "Телеграф", накануне в Одессе авто влетело прямо в остановку - люди едва успели отскочить и все равно пострадали из-за осколков.