В Одессе два автомобиля влетели в остановку с людьми: первые подробности и видео

Сегодня, 10 августа, в Одессе около 11:30 близ 4-й станции Большого Фонтана произошло ДТП, в результате чего обе машины влетели в трамвайную остановку.

Видео и фото с места событий выложили в местном Телеграмм-канале.

Известно, что столкнулись легковушки "Ауди" и "БМВ", в результате чего оба авто вынесло на остановку. Стоящие там люди чудом успели отскочить и не пострадали, а вот 4-ю станцию придется восстанавливать заново.

В комментариях люди пишут, что сейчас на месте аварии работают 4 бригады скорой помощи, так как есть пострадавшие - водители и пассажиры легковушек.

На месте также толпы одесситов, которые шокированы произошедшим и возмущаются: мол, почему остановку частично не оградили от проезжей части забором.

Напомним, пассажирский автобус Neoplan рейса "Харьков-Лазурное" попал в ДТП в районе Новой Водолаги в Харьковской области 9 августа. Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник.