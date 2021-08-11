Люди боятся гонять: дикие звери устроили "свиной террор" в Черкасской области (видео)

Село Роги в Черкасской области атаковали дикие кабаны - они вытаптывают людям огороды и съедают урожай. Иногда животные стадом ходят по деревне.
Об этом в среду, 11 августа, сообщает "ТСН".
Местные жители пожаловались на свиней в поселковый совет, но там заявили, что в начале года пересчитали диких животных, и кабанов в этой местности вообще не было.
Кроме того, некоторые жители села боятся прогонять с огородов животных, ведь те сразу же на них бросаются. Но есть и те, кто пытается напугать кабанов косой или же петардами.
"Страшно выходить. Оглядываешься, оно у тебя или нет", - говорит одна из местных жительниц.
По словам женщины, на ее огород приходят не только взрослые кабаны, а и маленькие поросята.
Староста села говорит, что, чтобы претендовать на компенсацию за испорченные и съеденные кабанами овощи, нужно фиксирование действий животных полицейскими, но пока работники органов приедут на место события, то свинья может уйти.
Возмущенные рогивчане начали снимать все на видео и публиковать на странице села "Роги онлайн".
Председатель районной организации охотников объяснил, что в общине действительно кабанов нет, а те стада - чужие свиньи, которые заходят из соседних охотничьих угодий.
В охотничьем хозяйстве обещают в конце осени кабанов переполовинить, когда начнется сезон охоты. Пока что за убийство диких животных можно получить штраф 40 тысяч гривен.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Запорожской области дикие кабаны загоняют сельчан на деревья, заходят во дворы и губят огороды.